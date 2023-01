Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidencia de la República aseguró que era falsa la información sobre adquisiciones irregulares en el Tren Maya, pero los documentos oficiales lo desmienten.

De acuerdo con un reporte de la auditoría 22/W3N/TAIDyMGP/234/2022 que verificó adquisiciones para las obras del Tren se afirma que fueron comprados rieles oxidados. Dicho documento exhibe la imprecisión de la Presidencia de la República.

En el informe de resultados -concluido el 30 de junio de 2022- sobre la auditoría se establece que la fiscalización consistió en verificar las adquisiciones para el proyecto prioritario Tren Maya.

La revisión fue practicada al contrato para la adquisición de 60 mil 628 toneladas de riel destinadas al tramo 4 que va de Cancún, Quintana Roo, a Izamal, Yucatán.

La auditoría, de la cual REFORMA posee copia y fue enviada a Camilo Oviedo Bautista, director de Administración y Finanzas de Fonatur, advirtió sobre siete deficiencias en los procesos de adquisición.

En el punto seis de la auditoría alerta sobre 372 rieles inferiores a los 80 pies (24.4 metros) a las especificadas en el contrato.

«Se observó que Fonatur, el 2 de junio de 2022, había aceptado 40 rieles de 78 pies y 332 rieles de 76 pies, sin estar establecidos en el contrato número C-TM-11/2020», dice la fiscalización sobre los rieles de menor dimensión.

«Si bien, conforme a lo informado en la norma AREMA se establece que se aceptará el 10 por ciento del carril de longitud estándar del tonelaje total aceptado de cada rodadura individual, se aceptarán rieles en longitudes más cortas de 78, 74, 70, 66, 60 y 39 otras variaciones pueden establecerse por medio de un acuerdo entre el fabricante y el cliente; no obstante, no se contó con evidencia de dicho acuerdo».

Sobre los rieles detectados con oxidación, la auditoría detalló las condiciones en las que se encontraban.

«En la visita in situ al centro de acopio se observó que se han suministrado rieles con oxidación avanzada y, en algunos casos, presentaban ligeros desprendimientos de metal, en dicha visita se pudieron observar nueve rieles», señala el documento.

El auditor que realizó la visita al predio denominado MUT, en Valladolid, Yucatán, registró nueve rieles con avanzado grado de oxidación con los números de serie: 22108065102C, 22108063018D, 22108063018D, 22108063018E, 22108063902B, 22108063612D, 22108063612E, 22108062102B y 22108063612C.

Otras inconsistencias se refieren al otorgamiento de anticipos superiores a lo establecido; falta de acreditación de posesión de rieles en sitio de acopio; inconsistencias en el tonelaje de rieles certificados; irregularidades en los procesos de pago, y deficiencias en la programación de entregas.

La auditoría se enfocó en los contratos C-TM-11/2020 para la adquisición y suministro de 60 mil 628.58 toneladas métricas de riel para el Tramo 4 del Tren Maya por mil 615 millones 452 mil 200 pesos.

Y el contrato número P-TN-12/2021 para la adquisición de material rodante y sistemas ferroviarios para el Tren Maya por 36 mil 563 millones 731 mil 221 pesos.

Ayer, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, en la sección Quién es Quién en las Mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis desmintió la auditoría practicada al Fonatur.

«Los rieles son nuevos, aunque tengan aspecto rojizo oxidado, también es falso que se hayan colocado y rieles de menor dimensión, el contrato de suministro permite un porcentaje de rieles menores a los 80 pies, que es la medida estándar», dijo.