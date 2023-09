Jorge Ricardo Agencia Reforma

CANCÚN, QR.- Diego Prieto, director del INAH, defendió el ingreso del Ejército a Chichén Itzá el martes, a cuatro días de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para abrir con maquinaria pesada un camino hacia la zona arqueológica de Chichén Viejo, tras no obtener la autorización de paso por un terreno privado.

Prieto aseguró que la ruta, de 1.2 kilómetros por la zona arqueológica protegida, fue planificada y que obtuvieron el permiso del Consejo Nacional de Arqueología, aunque no estuvo lista para el sábado cuando el Mandatario inauguró Chichén Viejo.

Arqueólogos y vigilantes denunciaron que la apertura del nuevo trazo careció de Manifestación de Impacto Ambiental y de protocolo de salvamento arqueológico pues en la zona donde se han hallado vestigios

«Se construyó con todo, ¿ni modo que el INAH no siga sus propias reglas? El Consejo de Arqueología está totalmente enterado», dijo.

«No hay ninguna afectación, lo que pasa es que les encanta inventar versiones, y yo creo que ya basta. No hay ninguna afectación, absolutamente ninguna. El Consejo de Arqueología está enterado, ayer estuvo con nosotros el titular de la zona arqueológica, José Osorio, la coordinadora nacional de arqueología y el director del proyecto de salvamento arqueológico y todos ellos se hacen cargo de que esto avance correctamente», afirmó Prieto al llegar a la inauguración de un libramiento en Cancún.

El director del INAH calculó que en una semana se pueda iniciar el ingreso a Chichén Viejo.