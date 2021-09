Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-VivaAerobus negó que su publicidad sea engañosa, como dijo la Profeco, pues la Tarifa de Uso Aeroportuaria (TUA) es un pago independiente del costo del boleto de avión, que los pasajeros hacen a los aeropuertos, no un impuesto.

El Procurador Ricardo Sheffield sostuvo ayer que VivaAerobus opera con publicidad engañosa al decir que los pasajeros pueden volar a cualquier lado por 39 pesos, porque ese costo no incluye la TUA.

“VivaAerobus, que vuelas a cualquier lado por 39 pesos. Pues por 39 pesos ni en el Suburbano; sin embargo, con la letra muy chiquita, que no se puede ver, dice ‘Más TUA, más TUA’.

“Esa es publicidad engañosa”, dijo el funcionario, quien también llamó a los consumidores a sumarse a una acción colectiva contra la aerolínea.

La aerolínea explicó que la TUA al no tratarse de un impuesto, sino de una tarifa que deben pagar los pasajeros por el uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos mexicanos, se puede desglosar del costo del boleto de avión al ser un elemento independiente del mismo.

“Lo anterior, permite al pasajero conocer la diferencia entre el costo de su boleto de avión, del cual es responsable VivaAerobus, y el pago que requiere hacer por el uso de las instalaciones aeroportuarias, tarifa que no depende de la aerolínea.

“Por ejemplo, la TUA en 2019 representó más del 60 por ciento del costo de la reservación del vuelo”, sostuvo en un comunicado.