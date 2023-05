Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó anoche que su Administración haya emprendido una guerra sucia en contra del Canciller Marcelo Ebrard.

Al salir de Palacio Nacional, la funcionaria fue cuestionada sobre el borrado de algunas bardas en las que se promocionaban las aspiraciones presidenciales del Secretario de Relaciones Exteriores.

Tras negar los señalamientos, la ‘corcholata’ presidencial de Morena pidió hacer una revisión del número de bardas que han sido utilizadas para publicitar al Canciller.

-¿Por qué le están borrando la publicidad a Marcelo? -se le preguntó.

«¿Quién?», respondió, con tono de extrañeza.

-Los del servicio de Limpia de la Ciudad -se le indicó.

«¡Ah, no es cierto! Vean cuántas pintas hay de él», contestó.

-La gente de Limpia está borrando las paredes -se le insistió.

«No», sostuvo.

-Pero ahí están las fotos -se le señaló.

«No hay la instrucción», comentó.

-¿No es guerra sucia? -se le inquirió.

«No hay guerra sucia, puro amor y paz», agregó, antes de subirse a su vehículo.

Ayer lunes, Alberto Esteva, uno de los operadores de Ebrard y representante de la organización A corazón abierto, acusó a funcionarios del Gobierno capitalino de borrar las bardas pintadas con el nombre del Canciller.

Tres horas después, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad, informó que la limpia de bardas de «grafitis y publicidad no autorizada», busca la recuperación de espacios públicos.

«La Dirección General de Servicios Urbanos limpia a diario espacios públicos con grafitis o publicidad no autorizada, para evitar contaminación visual en las calles. Este año se han recuperado 363 mil 671 m2 en bardas», posteó.

El mensaje en redes fue acompañado de un video en el que se observa a trabajadores aplicando pintura para cubrir bardas con leyendas como #EsClaudia y #EsRosaIcela.