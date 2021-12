Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que es falso que busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo, como los que se realizan para gastos de padres a hijos.

«Es falso que el SAT busque cobrar impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias.

«Es importante aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales no se les vigilará, ni cobrará algún tipo de impuesto», dijo en un comunicado.

Explicó que la confusión se generó a raíz de la propuesta que hizo Hacienda de incluir en el Paquete Económico 2022 que los bancos entreguen información relacionada con los depósitos en efectivo de manera mensual y no anualmente, como se maneja actualmente.

Es importante aclarar que el SAT no cobra impuestos por depósitos en efectivo y tampoco se incorporó en esta Miscelánea Fiscal, enfatizó.

La propuesta que se realizó al respecto, consiste en que las instituciones financieras otorguen información mensual de aquellos contribuyentes que estén bajo un proceso de alguna auditoría, fiscalización o revisión por parte del SAT.

Si se detecta una incongruencia entre los gastos e ingresos, el SAT podrá solicitar la información de sus depósitos a las instituciones financieras que cuenten con esta información, describió.

Recordó que la solicitud se hace para evitar defraudaciones fiscales como las de los Panama Papers o los Pandora Papers.

El fisco agregó que tiene el compromiso de llevar a cabo tanto la política fiscal como la política tributaria del país y conforme a ello se presentó la Miscelánea Fiscal 2022, la cual contempla los ejes principales que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado: no aumentar los impuestos y cobrar de manera justa y equitativa.

