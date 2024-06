CDMX. – El actor Sean Penn negó haber cometido abusos físicos contra Madonna durante su matrimonio de cuatro años, aclarando el rumor sobre haber golpeado a la «Reina del Pop» con un bate de béisbol en 1987 por lo que habría llegado al hospital Cedars-Sinai de Beverly Hills.

El dos veces ganador del Óscar por sus interpretaciones en las películas Milk: Un Hombre, Una Revolución, Una Esperanza y Río Místico (Mystic River) recordó, en una entrevista con The New York Times, el momento que lo llevó a ser investigado por las autoridades al ser acusado de tener atada a la cantante en los 80 y su reacción al enterarse por parte de una novia posterior del rumor sobre un presunto golpe que le habría propinado a Madonna en la cabeza.

«No sabía de qué diablos estaba hablando. Ahora creo que es justo decir que no soy el tipo más grande del mundo. Pero si golpeo a Mike Tyson en la cabeza con un bate de béisbol, iría al hospital. Ella es alguien que amo», explicó.