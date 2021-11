Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

Tras la renuncia de la senadora Martha Márquez a su militancia en el Partido Acción Nacional, como a ser parte de la fracción parlamentaria albiceleste, el gobernador Martín Orozco Sandoval aseveró que si bien como ella otros tantos han decidido salir de esas filas en los últimos tiempos, no se puede considerar desbandada, pues todavía “muchos queremos al partido, simplemente es tener paciencia y sí, la pequeña mafia tarde o temprano saldrá”.

Comentó que como gobernante ha optado por hablar lo menos posible de temas partidistas, pero sobre el que en él milita, “sí soy un crítico, porque siempre he sido, lo he dicho, no estoy de acuerdo en cómo se lleva el partido y no es un tema de capricho o de no coincidir con el presidente, simplemente hay que ver resultados”.

GANAR ES DEBER. Refirió que en días pasados cuando alzó la voz ante el tono derrotista de una declaración del dirigente nacional, pronto recibió respuesta haciendo alusión a los resultados del Gobierno en Aguascalientes, en torno a lo que recalcó, “yo podré debatir cualquier resultado del partido con el presidente o cualquier órgano con base en números, y un partido político está para ganar elecciones y dar resultados; y sobre mi gobierno, aquí están mis resultados”.

DEBATE CON MARKO. Entrevistado en la Isla San Marcos, en el marco de la calificación que se tuvo ayer dentro del Primer Campeonato de la Asociación de Criadores de Ganado de Registro del Estado de Aguascalientes en la Exposición Ganadera y como parte del Campeonato y Congreso Nacional Charro, aseveró que la invitación a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, es para que atienda el llamado al debate “donde quiera y cuando quiera, sobre los resultados de Aguascalientes, a ver si esos no aportan al propio partido”.

Pero también tendría que tratarse el tema de los resultados de él como presidente del Comité Nacional, insistió, porque dijo, ha perdido plazas tanto en gobiernos estatales como municipales “y que no se justifique con un pequeño aumento en diputaciones federales, pues esto fue con una alianza que en mucho empujó la iniciativa privada”.

VERDE, CON SEGURIDAD. En otro orden de ideas, Orozco Sandoval se refirió al semáforo verde alcanzado por vez primera desde el arribo del COVID-19 a Aguascalientes en marzo del año pasado, y dijo si bien es el indicativo de que han bajado los contagios y hospitalizaciones, no es para que haya relajamiento, y aunque continúen los eventos masivos, éstos seguirán dándose con protocolos sanitarios para mantenerlo.

Sobre todo porque dijo, se tienen los meses de más frío en Aguascalientes y se suma la influenza, por lo que “yo quiero seguir con medidas, tener mucha precaución y cuando vea que en realidad el tema del servicio de salud esté con un indicador diferente al semáforo que da México, yo plantearé otras indicaciones”.