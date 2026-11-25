Nadia Alexia Rosales Sedeño Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

Morena rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) busque mantener una fórmula de asignación de diputaciones plurinominales para garantizarle el control de la Cámara de Diputados y sostuvo que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver la distribución de las curules.

El partido defendió los lineamientos para asignar diputaciones plurinominales, al argumentar que el mismo método se ha aplicado y avalado en las elecciones de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024.

«Fueron avalados en cada uno de esos momentos por los que ahora ya no quieren que se apliquen, porque antes se beneficiaban de ellos», reprochó la dirigencia en un comunicado.

En días pasados, especialistas y partidos de oposición señalaron a Grupo REFORMA la necesidad de corregir los criterios de sobrerrepresentación y considerar la asignación de diputaciones por partido político, y no por coalición.

En respuesta, Morena sostuvo que la discusión sobre una posible modificación de los criterios responde a los intereses de la Oposición, que ahora pretende ponerle candados porque «ya no resultan beneficiados».

«Hablan de corregir ‘aritméticamente’ esa ‘distorsión’ que nos está llevando a cosas muy ilógicas como la que tenemos hoy en la integración de la Cámara de Diputados», expuso el partido.

En 2024, la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), obtuvo 364 diputaciones, luego de que se aplicó el criterio de ocho puntos a cada partido por separado.

Aunque los tres partidos concentraron alrededor de 54.7 por ciento de la votación, alcanzaron 72.8 por ciento de los lugares en la Cámara baja.

En contraste, el PAN obtuvo 72 escaños; el PRI, 35; Movimiento Ciudadano, 27, y el PRD, uno. Además, hubo una diputación independiente.