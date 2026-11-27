Staff Agencia Reforma

CDMX.- José Eduardo Derbez confirmó que está soltero y negó mantener un romance con la DJ mexicana Mariana BO, a semanas de anunciar su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa.

Mediante un comunicado difundido con sentido del humor, el actor aclaró que no tiene una pareja secreta ni está interesado en iniciar una nueva relación sentimental.

“No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, expresó el hijo de Eugenio Derbez, quien aseguró estar disfrutando de su soltería.

Su pronunciamiento surgió después de que un programa de televisión difundiera que el actor presuntamente abandonó un restaurante de la Ciudad de México por la cocina para evitar ser fotografiado junto a la productora musical.

Mariana BO reaccionó a dicha versión mediante sus redes sociales. Anteriormente, la DJ había reconocido que mantiene una estrecha amistad con Derbez, sin descartar un eventual romance entre ambos.