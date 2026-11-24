Carlos Alberto Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO:

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, afirmó ayer que Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», será juzgado en México antes de considerar cualquier entrega a Estados Unidos, mientras el líder criminal ya fue internado en el Penal del Altiplano.

Al término de una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, la titular de la FGR fue cuestionada sobre la solicitud de extradición que mantiene vigente el Gobierno estadounidense contra el líder del Cártel de Guasave, a lo que respondió que se priorizarán los procesos abiertos en territorio nacional.

«Vamos a juzgarlo aquí en el País. Acaba de pedir una duplicidad (del término constitucional), vamos a respetar el debido proceso y lo vamos a juzgar aquí en el País», puntualizó Godoy en conferencia de prensa.

En paralelo, tras una audiencia inicial a puerta cerrada que se prolongó por más de tres horas, la juez de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó cerca del mediodía prisión preventiva de oficio contra Meza Flores y dos de sus principales colaboradores.

La medida cautelar también alcanzó a su primo Germán Rolando Flores Meza, alias «Serafín», identificado como segundo al mando de la organización, y a su cuñado José Luis Ortiz Murillo, presunto operador financiero del grupo delictivo, detallaron fuentes judiciales.

Durante la diligencia, a la que los detenidos comparecieron por videoconferencia desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Ministerio Público Federal los imputó por delitos contra la salud, así como por posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

A petición de la defensa, la juzgadora duplicó el plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo sábado cuando determine si los vincula a proceso.

Concluida la audiencia, el líder de los Beltrán Leyva fue trasladado desde las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, hacia el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

En un trayecto de poco más de 82 kilómetros hacia la región del Valle de Toluca que tomó poco más de una hora, el convoy arribó a las 17:34 horas al penal de máxima seguridad en medio de un fuerte operativo integrado por al menos seis unidades blindadas y elementos del Ejército y la Guardia Nacional portando armas de grueso calibre.

La noche del pasado viernes, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron en Guasave, Sinaloa, a «El Chapo Isidro» y a sus dos presuntos operadores, en un despliegue coordinado entre organismos de inteligencia de la Sedena y de Estados Unidos.