Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aún tiene bajo su resguardo la residencia de 38 millones de pesos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ubicada en Lomas de Bezares, y aseguró que mientras ese recurso no se resuelva la propiedad no será devuelta.

En comunicado, indicó que apelará el fallo de la jueza federal que se negó a traspasar dicho inmueble a la Federación al considerar su decisión como inaceptable.

«El criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma», señaló el organismo.

La semana pasada, Osorno Arroyo resolvió como improcedente la demanda de la FGR porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso.

Expuso que Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero, bajo el que la FGR entabló la demanda, no estaba previsto en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal.

Sin embargo, en su comunicado la FGR aseguró sí hay validez jurídica en su demanda.

«Es necesario recalcar que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad (Artículo 12 y 6º Transitorio)», expuso.

«El recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal; y se informará, en su momento, sobre los alegatos que la FGR expondrá al respecto».