Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a petición de Luis Donaldo Colosio Riojas sobre indulto a Mario Aburto, y dijo que no puede hacerlo, pues no dará carpetazo al caso.

Insistió en que no se deje de investigar por lo que llamó a indagar actuación del ex Secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

«Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que indulte, quiero contestarle que no puedo hacerlo (porque) se trata de un asunto de estado y quiero que, en lo que en mi corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar carpetazo a un asunto así», expresó en conferencia mañanera.

El Mandatario señaló que hubo encubrimiento delictivo que involucra a García Luna, actualmente preso en EU por nexos con el narcotráfico.

«No estoy cerrado, no voy a usar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos politiqueros, es importante que no haya impunidad. Se trata de un crimen que de acuerdo a la Fiscalía tiene una relación con una institución del Estado», dijo.

«Ahí no es presunto encubrimiento, es evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo involucrado directamente Genaro G., yo supongo que es García Luna».

Agregó que no va a darle «la vuelta a la hoja».

«Por lo general las máximas en el argot del poder es que los crímenes de estado nunca se aclaran, entonces no debemos nosotros decir: ya vamos a darle vuelta a la hoja»