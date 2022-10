CDMX.- Alfredo Adame desmintió estar en contra de la Asociación Nacional de Actores y Compositores (ANDA) por supuestamente no recibir su atención ante las heridas que presenta en el rostro, resultado de una persecución registrada cerca de su domicilio.

Durante un programa de televisión, el actor informó que se encuentra cotizando en la ANDA, por lo que cuenta con su respectivo seguro de gastos médicos, el cual no quiso utilizar con la finalidad de que los responsables de las agresiones cubran la reparación del daño.

Por ello, este miércoles, el ex candidato político explicó en el programa Ventaneando que no tiene problemas con la asociación, desmintiendo un presunto roce con los dirigentes de la misma.

«Ayer erróneamente sacaron que yo me había quejado y yo vengo (al hospital) por un delito criminal, los gastos los está absorbiendo el hospital. Pero sí habrá reparación del daño y todo en absoluto. Yo voy a pedir que estos cuates paguen y paguen todo, aunque sea el sector salud», dijo Alfredo Adame.

Al final, el histrión dio conocer que este jueves se presentará de nueva cuenta en la Fiscalía de Tlalpan para solicitar la reclasificación de las lesiones y de igual forma, denunciar a todas las partes involucradas en las agresiones registradas el pasado 29 de septiembre. (Sandra Ivette Acevedo Barrón/Agencia Reforma)