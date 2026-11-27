Héctor Gerardo Perez Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL: La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) negó haber planteado ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) un mecanismo legal que ordenaría a los grupos aeroportuarios buscar acuerdos con las aerolíneas si éstas se oponen a encarecimientos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Señaló que México presentó ante la OACI una «nota informativa» basada en su experiencia en materia de regulación tarifaria aeroportuaria con el propósito de aportar elementos que contribuyan al fortalecimiento de las recomendaciones emitidas por la Organización.

Ayer, EL NORTE publicó que la AFAC pidió a la OACI la creación de un instrumento que dé a las 193 naciones que agrupa un punto de partida para que incorporen a sus respectivos marcos legales que los grupos aeroportuarios busquen acuerdos con las aerolíneas en alzas de tarifas como la TUA, en el cual las empresas inconformes podrían impugnar el cobro ante una primera instancia especializada.

La OACI señala en su Documento 9082 que México propuso a la Organización «un modelo de mecanismo de consulta y un modelo de mecanismo de primera instancia (que) otorgarían a los usuarios una voz efectiva» sobre controversias de tarifas por servicios aeroportuarios y de navegación aérea.

La AFAC aseguró que la OACI, a través de su Documento 9082, emite recomendaciones.

«En este sentido, la responsabilidad de la autoridad aeronáutica es vigilar que los operadores aeroportuarios proporcionen a los usuarios la información correspondiente a las propuestas tarifarias relacionadas con la planeación y proyección de la infraestructura aeroportuaria, en función de la demanda de pasajeros y de las necesidades de los propios operadores aéreos.

«Por lo anterior, se mantienen las disposiciones normativas vigentes, procurando brindar certidumbre jurídica a los concesionarios aeroportuarios y preservar las condiciones que favorezcan la continuidad de las inversiones», señaló la AFAC.