Clarisa Anell Soto Agencia Reforma

CDMX.- Nicole Scherzinger y Thom Evans pusieron fin a su relación después de siete años juntos y casi tres de compromiso. El exjugador de rugby confirmó la separación mediante un mensaje publicado en redes sociales, en el que dejó entrever que la decisión habría sido de la cantante.

“Me cuesta mucho compartir esto, pero Nicole y yo ya no estamos juntos. Después de siete años de amor, compromiso y de creer en un futuro en común, estoy atravesando un momento increíblemente difícil”, escribió.

Evans reconoció que la separación no era el desenlace que habría deseado, aunque manifestó su respeto por la decisión de Scherzinger y le deseó felicidad en esta nueva etapa. Por su parte, la intérprete no se ha pronunciado públicamente sobre la ruptura.

La pareja se conoció en 2019 durante el programa The X Factor: Celebrity, donde Nicole participaba como jueza y Thom competía como integrante del grupo Try Star. Ambos hicieron oficial su romance en enero de 2020.

En junio de 2023 anunciaron su compromiso mediante fotografías de la propuesta matrimonial. “¡He dicho que sí!”, publicó entonces la cantante, mientras que el deportista acompañó las imágenes con el mensaje: “Mi para siempre”.

Durante su compromiso, Scherzinger había mencionado la posibilidad de celebrar su boda en Hawái, su lugar de origen, y organizar posteriormente una fiesta en Europa, posiblemente en Portugal, país por el que ambos sentían especial afinidad.

En entrevistas anteriores, la cantante también había expresado su deseo de convertirse en madre y formar una familia con el exjugador.