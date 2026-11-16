Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: La serie ‘Madden’, la película ‘Cómo Proteger una Estrella’ y más nuevos títulos, esta semana en plataformas digitales.

‘MADDEN’

PRIME VIDEO / SERIE

Protagonizada por Nicolas Cage e inspirada en la vida del aclamado entrenador de fútbol americano John Madden, la producción sigue su trayectoria, desde que ganó el Super Bowl con Al Davis y los Raiders hasta convertirse en una voz reconocida del fútbol americano y crear el videojuego Madden NFL.

De acuerdo con la información oficial, la historia celebra a una persona cuyo espíritu y personalidad, junto con el ímpetu de su esposa y su contagioso amor por la gente, trascendieron el mundo del deporte.

Completan el reparto Christian Bale y Kathryn Hahn.

Con estreno el 18 de noviembre.

‘CÓMO PROTEGER UNA ESTRELLA’

NETFLIX / PELÍCULA

Una guardaespaldas que se toma muy en serio su trabajo debe acompañar a un famoso actor a su rancho en Montana, donde ambos terminan fingiendo ser pareja durante la Navidad. Sin embargo, lo que comienza como una farsa podría convertirse en un romance.

Dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum, esta comedia romántica adapta la novela de Katherine Center y cuenta con las actuaciones de Andie MacDowell, Walker Hayes, Noah LaLonde, Toby Sandeman, Rachael Ancheril, Phil Brooks, Ava Max y Shaun Johnston.

Entre sus productoras figuran Little Engine Productions y Living in the Asterisk.

Con estreno el 18 de noviembre.

‘LAS DISCULPAS DE VICENTICA’

NETFLIX / PELÍCULA

Su trama sigue a Vicentina (Rejane Faria), una madre de 75 años que debe afrontar la muerte de su hijo Wesley, un conductor responsable de un terrible accidente en el que murieron decenas de personas. Vicentina decide emprender un viaje para buscar a los familiares de las víctimas y pedirles perdón en nombre de su hijo, explorando así los complejos límites de la culpa y el perdón.

Maíra Azevedo, Renato Novaes, Giovanni Venturini, Giovanna Heliodoro, Grace Passô, Marisa Revert y Fernanda Vianna completan el elenco.

Con estreno el 20 de noviembre.

‘PERFECTOS MENTIROSO’

PRIME VIDEO / PELÍCULA

Jude Derry llega a la exclusiva universidad Tagus con un objetivo: descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Para conseguirlo, intenta infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash, tres herederos de una poderosa familia que ejercen una enorme influencia en el campus. Aegan, el carismático primogénito; Adrik, el enigmático hermano mediano, y Alex, el menor de los tres, rebelde e impredecible, se mueven en un entorno de privilegios donde las apariencias ocultan peligrosos secretos.

Jesús Colmenar dirige este thriller.

Con estreno el 20 de noviembre.

‘ASÍ SOMOS’

DISNEY+ / MINISERIE

La primera serie de ficción de Nadie Dice Nada, el popular programa de streaming de LUZU TV, está protagonizada por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal.

La historia sigue a un grupo de amigos que atraviesa un momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo. A lo largo de ocho episodios, vivirán situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con un manual de instrucciones. La serie está dirigida por Nicolás Silbert y Lalo Mark.

Con estreno el 18 de noviembre.