Por intentar llevarse más de 20 artículos de papelería sin pagar, una mujer identificada como Kimberly “N” fue vinculada a proceso por el delito de robo calificado y permanecerá en prisión preventiva justificada.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 30 de octubre en una tienda de autoservicio ubicada en el Centro Comercial Galerías, sobre avenida Independencia, al norte de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente tomó diversos artículos de papelería, de diferentes tamaños y características, y los escondió entre sus prendas de vestir.

Posteriormente, se dirigió hacia la salida del establecimiento y cruzó el área de cajas sin realizar el pago de la mercancía. Sin embargo, personal de seguridad detectó lo ocurrido y se llevó a cabo su detención.

Kimberly “N” fue puesta a disposición del Ministerio Público y posteriormente presentada ante un juez de Control, quien calificó de legal su detención y determinó vincularla a proceso por robo calificado.

Además, le impuso prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento penal.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.