Jesús Guerrero Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero.- Los habitantes de esta comunidad, a 60 minutos de Acapulco y que sufrieron los embates del huracán «Otis», denunciaron que hasta ayer los gobiernos municipal, estatal y federal no les habían entregado ni una despensa.

Un grupo de 12 familias de la localidad, que tienen sus negocios de comida a la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a unos 50 metros del puente Papagayo, se dedicaron ayer a levantar los escombros de sus pequeños locales de comida, que fueron arrasados por los vientos y las lluvias que trajo «Otis».

En Xolapa viven 800 personas y ayer cumplieron dos días sin suministro de luz, agua y telefonía celular.

«Ya nos estamos quedando sin comida y las autoridades ni siquiera nos han traído una despensa», dijo el comisario municipal del pueblo, Gregorio Cortés Carrozo.

Cuenta que el martes la gente de su pueblo escuchó a través de las noticias que se acercaba un huracán, pero pensaron que no iba a ser muy fuerte y que sólo afectaría a Acapulco.

«Pero cuando empezó la lluvia y el viento estábamos esperando a ver a qué hora se volaban las láminas del techo de mi casa», dijo Gregorio Cortés.

Contó que a las 5:30 noras del miércoles se trasladó al sitio donde tiene su local de comida para ver si podía rescatar algunas cosas, pero ya no pudo llegar, pues la carretera estaba inundada.

«Además el río estaba crecido y el puente Papagayo se movía mocho y pensé que se iba a caer, como cuando pasó con el huracán ‘Ingrid’ y la tormenta tropical ‘Manuel’ en el 2013», recordó.

Otro grupo de 30 restauranteros del otro lado del río, que viven en la comunidad de Papagayo, del municipio Juan R. Escudero, también fueron afectados, pues sus locales fueron arrasados por el viento y las lluvias.

«A ellos ya los visitó la alcaldesa de Juan R. Escudero (Diana Costilla) y les dieron ayuda, pero a nosotros ni siquiera la presidenta municipal Abelina López Rodríguez ha mandado a alguien para que vea lo que perdimos y su ayuda», dijo el comisario.

Agregó que ninguna autoridad de los gobiernos municipal, estatal y federal ha acudido a retirar los escombros en la carretera para facilitar la comunicación con Acapulco.

«Un empresario del pueblo que tiene maquinaria fue el que vino a retirar los escombros en la carretera, pero nunca llegó el Gobierno y no ha venido», señaló Cortés.

Doña Urbana García Reyes, su esposa y dueña del pequeño restaurante «Las dos hermanas», mencionó que la planta de agua dejó de funcionar por el paso de «Otis» y llevan dos días sin el suministro.

«No tenemos agua, luz eléctrica, y estamos incomunicados por vía telefónica», dijo la mujer.

Gregorio Cortés recordó que la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, ha visitado en dos ocasiones la comunidad, prometiendo varias obras, entre ellas la pavimentación de una calle, pero que no ha cumplido.

«Apenas fue el informe de ella (Abelina López) y nos llevaron a todos los comisarios para darle el apoyo, pero ni siquiera nos dieron de comer», se quejó.

Los dueños de los 12 locales de comida dijeron que este año les fue muy mal, pues también perdieron sus cosechas de maíz por la sequía.

A unos 50 metros para entrar al puente Papagayo, un grupo de elementos del Ejército estaban dando paso a los automovilistas y retirando los escombros de la vía.

Los militares apenas llegaron ayer jueves, más de 24 horas después que los pobladores de Xolapa y Papagayo solicitaron ayuda.