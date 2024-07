Ni un paso atrás en salud: CCEA

Que no haya retrocesos en la prestación de los servicios de salud en el estado es una de las premisas que deben evaluarse en el análisis de la adhesión al IMSS-Bienestar, demandó la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Irma Patricia Muñoz de León.

El diálogo que sostienen autoridades federales y estatales sobre la posibilidad de firmar el convenio de adhesión debe considerar que el servicio de salud que se presta en la entidad es bueno, y cualquier modificación en su operación debe generar un mayor beneficio a la población.

Expresó su preocupación por la posibilidad de transferir la infraestructura médica a la federación, como los centros de salud y el Hospital Miguel Hidalgo, que cuenta con un gran prestigio en la calidad de su atención.

Resaltó que el sistema de salud estatal se enfoca en la atención médica de personas que no cuentan con acceso a seguridad social, entre los que se encuentran parte importante de los trabajadores del sector productivo.

Agregó que el Hospital Hidalgo no sólo cuenta con una gran infraestructura que se ha consolidado con la inversión de diversos gobiernos a lo largo de los años, sino que también es reconocido por su área de enseñanza e investigación.

Planteó que todo esto debe evaluarse por el gobierno del estado y verificar que están tomando la decisión correcta, porque se ha invertido mucho recurso y el hecho de que el hospital se mantenga bajo control del estado también está sobre la mesa.

Muñoz de León subrayó que las autoridades estatales han hecho un buen papel en materia de salud, lo que se manifiesta en que haya usuarios con derechohabiencia a sistemas de salud federales que acuden a solicitar atención médica en el Hospital Hidalgo.

De igual manera, debe garantizarse que haya suficientes recursos necesarios para los materiales y equipos que se requieren en los servicios de salud, enfatizó.