Ni su madre ni su hermanita se salvaron de sus golpes

Un adolescente de 17 años fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que presuntamente golpeara a su hermana de apenas 11 años y a su propia madre, en hechos registrados en la colonia Insurgentes, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El caso quedó al descubierto cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Convención Huertas y sorprendieron al jovencito mientras agredía físicamente a su hermana menor.

Al percatarse de lo que ocurría, la madre de ambos intentó intervenir para proteger a la niña, pero también terminó siendo víctima de la agresión, ya que su hijo le propinó un golpe directamente en el rostro.

Los uniformados detuvieron sus patrullas e intervinieron para controlar la situación. Al entrevistarse con la mujer, esta les pidió que detuvieran a su hijo, pues aseguró que no era la primera ocasión en que las agredía.

Ante el señalamiento directo, los policías procedieron al aseguramiento del adolescente, identificado únicamente con las iniciales H.S.V., de 17 años.

Posteriormente, fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por los hechos denunciados.