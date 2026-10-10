El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, hizo un llamado a mantener la calma, evitar provocaciones y rechazar cualquier expresión de violencia o confrontación, ante las tensiones derivadas de sus recientes pronunciamientos sobre la situación que enfrenta México.

La noche de este sábado 10 de octubre, a través de las redes sociales oficiales de la Diócesis de Aguascalientes, se difundió un comunicado dirigido a la comunidad católica. En el mensaje, el prelado pidió privilegiar el diálogo, el respeto y la reconciliación, en lugar de responder a las diferencias mediante el odio o la confrontación.

El pronunciamiento se produce después de que Espinoza Jiménez diera a conocer que ha recibido amenazas difundidas en redes sociales, a raíz de sus señalamientos sobre distintas situaciones que ocurren en el país.

Sin embargo, el mensaje se concentra en exhortar a los fieles a evitar reacciones que puedan incrementar las tensiones y a mantener una postura de serenidad frente a los desacuerdos.

«Las amenazas no deben llevarnos al miedo, a la confrontación, ni al odio, y mucho menos a callar la verdad», expresó el obispo, quien también pidió «mantener la calma, evitar cualquier provocación y no responder al mal con el mal».

En el documento, Espinoza Jiménez sostuvo que México requiere una sociedad dispuesta a dialogar, escuchar y respetar las diferencias, así como a buscar mecanismos de reconciliación frente a los problemas de violencia y división.

Asimismo, explicó que sus recientes declaraciones no tienen como finalidad favorecer o atacar a personas, partidos políticos o grupos determinados. Señaló que sus posicionamientos responden a su responsabilidad pastoral y a asuntos relacionados con la justicia, la paz y la dignidad humana.

El obispo también convocó a la comunidad católica a orar por las autoridades, las familias, las víctimas de la violencia y sus seres queridos, además de quienes trabajan en labores de seguridad y justicia. En su mensaje incluyó a las personas que generan violencia, para quienes pidió una transformación de sus conductas.

El mensaje concluye con un llamado a no dejarse llevar por el miedo, el rencor o la desesperanza, y a procurar la paz y la reconciliación en la sociedad mexicana.