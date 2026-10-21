Ni ocultando la cara evitó caer con arma blanca

Un hombre de 27 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que le encontraran un arma blanca de aproximadamente 35 centímetros de longitud dentro de una mochila que llevaba consigo, en calles del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

La detención ocurrió en el cruce de la calle Francisco Tenamaztle y la avenida Gerónimo de la Cueva, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que, al percatarse de su presencia, intentó evadirlos mientras ocultaba su rostro.

Esta conducta llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron interceptarlo para realizarle una revisión preventiva, a la cual accedió voluntariamente.

Al inspeccionar la mochila que cargaba, los policías encontraron una hoja metálica con filo, de aproximadamente 35 centímetros de largo. El individuo no pudo justificar la portación del objeto.

Ante esta situación, quien se identificó como Arturo “N”, de 27 años, fue detenido por la presunta portación de arma prohibida.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con el objeto asegurado, para que se determine su situación jurídica.