Ni madre ni hija se salvaron de presunto acosador en ruta a Cosío

Un mensaje de texto permitió que una menor de edad alertara a su madre sobre los presuntos tocamientos de los que estaba siendo víctima a bordo de una combi de transporte público que cubría la ruta de Rincón de Romos a Cosío. El hombre señalado fue detenido por elementos del Mando Coordinado.

Los hechos ocurrieron cuando la adolescente viajaba acompañada de su madre y detectó que uno de los pasajeros le estaba realizando tocamientos. Para advertirle lo que sucedía, decidió enviarle un mensaje a su teléfono celular.

La mujer también denunció que el mismo individuo había intentado tocarla durante el trayecto, por lo que solicitó la intervención policial mediante una llamada al Servicio de Emergencia 911.

Con apoyo del sistema de videovigilancia, los uniformados lograron identificar y localizar la unidad de transporte público en la que viajaban las afectadas y el presunto agresor.

Los policías interceptaron la combi y detuvieron a Tereso “N”, de 29 años, quien fue señalado por los hechos denunciados.

El individuo quedó a disposición del Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinaría su situación jurídica.