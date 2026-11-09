Una mujer de 41 años fue detenida por elementos de la Policía Comercial Municipal, luego de ser señalada por presuntamente intentar llevarse mercancía sin pagar de una tienda de autoservicio ubicada en el fraccionamiento Pilar Blanco, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

La intervención policial ocurrió en un establecimiento localizado en el cruce del bulevar José María Chávez y la calle Abraham González, donde personal de seguridad privada solicitó apoyo para detener a una mujer acusada de robo tipo fardero.

De acuerdo con el señalamiento de los empleados, la sospechosa habría sustraído ropa interior, dulces y otros productos, cuyo valor conjunto ascendía aproximadamente a mil 42 pesos.

Los oficiales acudieron al establecimiento y realizaron una revisión a la mujer, sin encontrarle objetos ilícitos. Sin embargo, ante el señalamiento directo del personal de prevención de pérdidas, procedieron a detenerla.

La implicada fue identificada como Sandra “N”, de 41 años, a quien los uniformados le dieron lectura a sus derechos tras informarle el motivo de su detención.