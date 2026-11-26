Una mujer de 53 años que recibía atención médica por una crisis de ansiedad en el Hospital General Tercer Milenio denunció haber sido agredida física y verbalmente por su propio hijo, quien terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes.

La intervención policial se registró tras un reporte sobre la presencia de un sujeto agresivo en el área de urgencias del nosocomio. A su llegada, los uniformados fueron informados por personal de seguridad que el joven estaba insultando a su madre mientras esta recibía atención médica.

La afectada, identificada como María, relató a los policías las agresiones que presuntamente había sufrido a manos de su hijo y manifestó que tenía miedo de regresar a su domicilio, por lo que decidió proceder legalmente en su contra.

Los agentes localizaron en la sala de espera a Anthony “N”, de 19 años, quien fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.