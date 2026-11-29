Con el motor encendido, mal estacionado y sin ocupantes fue localizado un automóvil que había sido reportado como robado momentos antes, en calles del fraccionamiento Morelos II, en Aguascalientes.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles 30 de Septiembre y Corregidora, donde elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron un Nissan Tsuru rojo, modelo 2012, aparentemente abandonado.

Las características del automóvil coincidían con las de una unidad cuyo robo había sido denunciado poco antes, por lo que los uniformados solicitaron información a la central de radio, desde donde se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

Tras asegurar el vehículo, los policías solicitaron una grúa para trasladarlo a la pensión, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad ministerial.

En el informe policial no se dio a conocer la identidad de los responsables del robo ni se reportaron detenciones.