En tanto la venta de casas nuevas y usadas muestran un estancamiento en su movimiento, las rentas en el sector habitacional han crecido, lo que deja ver que Aguascalientes se mantiene como “un imán” para que más personas decidan habitar temporal o definitivamente en la entidad, en la mayoría de los casos por cuestión laboral, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, René Arturo Treviño Cortés.

Y mientras el sector comercial está en una etapa de sobrevivencia y hay poco movimiento de locales, al igual que de renta o venta de oficinas, el área industrial se mantiene activa; es notorio el fomento de la industria en esta entidad y esto se refleja con la demanda de bodegas y naves industriales tanto para arrendamiento como para venta.

Refirió que desde principios del año pasado, la amenaza se ha mantenido latente en el sector habitacional, primero con el tema del hackeo en el Registro Público de la Propiedad y un mes después por la pandemia que ha limitado la colocación de casas nuevas y usadas.

Por una parte, un grupo importante de bancos se mantiene con la cerrazón de otorgar financiamiento para las operaciones de compra-venta de casas usadas y tratos entre particulares, pues si bien algunos han mantenido abierta la posibilidad, en la mayoría de los casos no ha sido así.

Y por otro lado, la ciudadanía que se mantiene en la incertidumbre de si invertir o no en su principal patrimonio, considerando que por la condición de la pandemia, no se tiene la seguridad de que vayan a conservar el empleo en el mediano o largo plazo.

En cuanto a las casas nuevas sí hay más estabilidad en el negocio, pero aunque sigue fluyendo la venta, su nivel pudiera ser considerado todavía bajo.

Esto también hace que haya quienes prefieran rentar una vivienda antes de aventurarse a adquirir un crédito hipotecario para comprar, y es que “si las personas no tienen la certeza de que tendrán trabajo seguro, obviamente no se lanzarán a comprar una vivienda si no saben si conservarán su empleo en los meses siguientes, todavía hay incertidumbre, definitivamente”.