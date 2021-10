Una mujer realizó una maniobra de vuelta a la izquierda sin ninguna precaución y provocó que dos jóvenes que viajaban en una motocicleta se impactaran aparatosamente contra la camioneta que conducía, por lo que ambos resultaron lesionados.

El desigual choque se registró el miércoles a las 08:15 de la mañana, sobre la carretera federal No. 70 Oriente, a la altura del poblado de El Relicario, municipio de Aguascalientes.

Los lesionados fueron identificados como Brandon, de 27 años y José de Jesús, de 31 años, quienes fueron trasladados a recibir atención médica al HGZ No. 2 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Tirados sobre el asfalto fueron encontrados los dos jóvenes motociclistas que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que después de recibir la atención pre hospitalaria requerida, ambos fueron trasladados a recibir atención médica.

Cabe destacar que los elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el lugar de los hechos a una mujer de nombre Paulina, de 30 años, quien fue señalada como presunta responsable del accidente, por lo que fue trasladada al edificio de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales.

Se estableció que Paulina conducía una camioneta Ford Ranger pick up, con camper, color arena y con placas de circulación de Aguascalientes. Se desplazaba por la carretera federal No. 70 Oriente en sentido de poniente a oriente.

Al llegar a la altura del poblado de El Relicario, decidió dar vuelta hacia su izquierda en un retorno que se ubica en ese lugar. Sin embargo, al realizar la maniobra no tomó las precauciones necesarias, por lo que se atravesó al paso de una motocicleta Italika 250, color gris, modelo 2019 y con placa de circulación de Aguascalientes, la cual era conducida por Brandon y se desplazaba en dirección de oriente a poniente.

Por lo repentino de los hechos el motociclista no alcanzó a frenar ni a esquivar a la camioneta, por lo que se impactó contra la parte lateral derecha, saliendo proyectado al igual que su acompañante.

La conductora Paulina, argumentó que al momento de realizar la maniobra de vuelta a la izquierda, la luz del sol afectó su visibilidad, por lo que no alcanzó a ver la motocicleta que se aproximaba.