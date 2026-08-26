Ni brindis hubo: la detienen con tequila sin pagar

Una mujer de 31 años fue detenida por policías municipales luego de que presuntamente intentó sacar sin pagar dos botellas de tequila de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las avenidas Independencia y Aguascalientes.

Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona retenida dentro del establecimiento por un posible robo. Al llegar, se entrevistaron con un auxiliar de prevención de pérdidas, quien señaló directamente a la sospechosa.

Según el reporte, la mujer habría tomado dos botellas de tequila, con un valor conjunto de mil 398 pesos, e intentado abandonar la tienda sin pasar por cajas para realizar el pago.

Ante el señalamiento y la petición de la parte afectada, los agentes detuvieron a Johana “N”, de 31 años, le informaron sus derechos y posteriormente la trasladaron ante el Agente del Ministerio Público en turno.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.