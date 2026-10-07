Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la caída de una aeronave que era de uso frecuente del Gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro fuera una amenaza o atentado, sino que se trató de un «desperfecto».

«No tenemos información de que haya alguna amenaza. No sé si fue caída como tal, más bien tuvo un desperfecto por lo que sé, pero no que se cayó la avioneta. No hay nada que tenga el gabinete de seguridad que lo asocie a una situación en contra del Gobernador», expresó.

Grupo REFORMA publicó este miércoles que el desplome de un jet privado Cessna Citation 501 matrícula XB-BAR puso al descubierto su uso cotidiano por parte del Gobernador morenista de Nayarit, Miguel Ángel Navarro y su familia.

Según los estándares de los morenistas, incluso descritos en un «Decálogo Presidencial», tienen estrictamente prohibido usar jets privados como medio de transporte habitual.

Y Navarro no cumple la norma.

El pasado domingo el Cessna se desplomó en el municipio de Ixtlán del Río, Nayarit y se reportó la muerte del piloto Óscar Quezada y del copiloto Ángel Ricardo Granados.

El avión hacía un viaje de Tepic a Aguascalientes presuntamente para recoger a la hija del Mandatario que estaba en tierra hidrocálida.

Navarro se suma al club morenista que gusta de los viajes en vuelos privados y entre quienes destacan también la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama; el senador Gerardo Fernández Noroña y el Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

El avión que frecuentaba Navarro era operado por una empresa cuya actividad comercial registrada está relacionada con la compra-venta de maquinaria y equipo para servicios y actividades comerciales, además de otros servicios, científicos y técnicos.

La empresa propietaria es CABJE, registrada en Metepec y que aparece en el padrón oficial de proveedores del Gobierno de Durango.

Debido al tipo de matrícula, el avión es para uso privado y no puede ser rentado.

La Fiscalía General de Nayarit indicó el pasado lunes que investigaba si la caída de una avioneta ocurrida el domingo en Ixtlán del Río pudo tratarse de un atentado contra el Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, debido a que autoridades ya habían detectado que integrantes del crimen organizado vigilaban sus movimientos y conocían con anticipación su agenda de vuelos.