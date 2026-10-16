Un sujeto identificado como Carlos “N” terminó vinculado a proceso luego de que presuntamente robara varios artículos de la casa de su propia madre, ubicada en el fraccionamiento Solidaridad II, en la ciudad de Aguascalientes, para después llevarlos a distintas casas de empeño.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron entre el 14 de abril y el 1 de mayo de 2026, periodo durante el cual el señalado habría sustraído cuatro pantallas, un minicomponente, una bocina y diversas herramientas.

En lugar de permanecer en el domicilio familiar, los objetos presuntamente terminaron en establecimientos dedicados al empeño, a donde Carlos los habría llevado tras apoderarse de ellos.

La situación fue denunciada ante las autoridades, por lo que el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para llevar el caso ante un juez.

Tras ser citado a comparecer, Carlos “N” enfrentó una audiencia en la que una jueza de Control determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo simple.

La autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria y, como medida cautelar, ordenó que el imputado no podrá salir del estado de Aguascalientes mientras continúa el procedimiento penal.