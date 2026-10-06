Posterior a la época porfiriana, particularmente en la arquitectura ecléctica, vino una fase de transición entre ésta y el Movimiento Moderno -que en Aguascalientes lo identifico entre 1925 y 1950-. A nivel nacional, y por ende en lo local, existió un rechazo hacia la arquitectura de la Academia que durante décadas fue lo cotidiano; aquí ya no solamente se daría una sola codificación, sino que las opciones fueron múltiples entronizando exclusivamente la percepción ornamental a través de componentes escultóricos. En el interior, la sucesión de recamaras o «cuartos» se suceden de modo continuo donde los vanos de las ventanas obedecen a la composición exterior, en especial con una correspondencia en los alzados. En esta etapa los retornos estilísticos son lo distintivo, recuérdese la «l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes» de 1925 en París, donde surgiría lo que, a partir de 1966, se acuñaría el término Art Déco en una exposición retrospectiva de la primigenia, cuya principal característica fue el replanteamiento y la utilización de modo extenso de las molduras.

Así, en México van a levantarse varios edificios con una plástica Déco, conviviendo a la vez con el eclecticismo decimonónico, con una arquitectura de retornos estilísticos, con unos planteamientos nacionalistas denominados neo indígenas y neocoloniales, así como con una arquitectura moderna naciente en el país. En el estado hidrocálido, especialmente en la capital, tendría continuación la arquitectura ecléctica con pinceladas porfirianas basta traer a colación las innumerables obras de Refugio Reyes (1862-1943); del mismo modo en la década de los veinte se construirían obras acordes con otras latitudes: Chalets como el Chalet Ávila de 1925 en la calle General Álvaro Obregón #419, (hoy Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), cuyas particularidades primordiales son la separación de los terrenos contiguos, rodeada la finca por jardines, y en algunos casos techumbres inclinadas y ventanas estilo bow window (ventanas salientes); fincas con algunos elementos Art Nouveau en la herrería de puertas y ventanas como en la casa de la calle Plateros #224 y ventanal del ex Hotel Regis (hoy Centro INAH Aguascalientes), donde prevalece la línea ondulante, voluptuosa, sensual con reminiscencias filamentosas, fitomorfas y zoomorfas.

También en este periodo se construyen múltiples casas y edificios Art Déco, donde predomina la línea recta de trazo geométrico que se integra a los planos de las fachadas; se pueden citar las siguientes: en la avenida Madero #508 (ca. 1935), Restaurante Mitla (1937), y Teatro Cinema (1938), entre otras; casas neo indigenistas cuya tendencia se da en dos tiempos del desarrollo arquitectónico mexicano: el primero es durante la época posrevolucionaria con el empleo de cuerpos simétricos con formas piramidales y el empleo de una vasta ornamentación con reminiscencias de la arquitectura tolteca, mexica, tolteca, y teotihuacana, destacando un entramado de ajedrez; el segundo lapso es a partir de 1950 con una propuesta de Integración Plástica donde se integra una ornamentación con tintes indigenistas, resaltando la pintura mural y mosaicos; en Aguascalientes identificamos ejemplos en las calles Libertad #128 (ca. 1945) y Emiliano Zapata #334 (ca. 1940).

Nacionalismo-Modernista. En los últimos años del siglo XIX y los albores del XX, se construyen fincas de configuraciones sencillas, con planos lisos, estructura visible, carentes de ornamentación, añadiendo molduras y cornisas y con esquema simétricos. Casas para los menos favorecidos, casas proletarias y vecindades levantadas por constructores no reconocidos, o en su caso, por los mismos habitadores, donde se enmarcan los vanos de accesos y ventanas, con bandas llanas resaltadas. Esta codificación está emparentada con el Art Déco Nacionalista, con una geometría más acentuada de cintas o relieves de divisiones escalonadas verticales. A partir de 1920, los vanos de las ventanas de cerramientos poligonales son dispuestos sobre planos de los frentes, integrándose bajorrelieves y azulejos resaltando la línea recta. Un buen ejemplo de este estilo lo encontramos en la calle De la Cruz #422.

Finalmente, el Neo Barroco o Colonial Californiano, cuyas características plásticas relevantes son la ornamentación de piedra rosa que enmarca los vanos de las ventanas y puerta que contrastan con los lienzos tersos y desnudos. Resaltan las columnas salomónicas adheridas, así como las pilastras enanas con fuste de barril en las jambas de los vanos de las ventanas y acceso principal. Generalmente se utilizan cubiertas inclinadas con teja; la herrería es con fierro forjado, con vanos de cerramientos curvados y ornamentos platerescos –ornamentación que combina componentes góticos, renacentistas y mudéjares-. Este estilo lo podemos apreciar en las fincas de las calles Eduardo J. Correa #115 y 113, Manuel M. Ponce #128 y Del Codo #212.