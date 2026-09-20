La presidenta de la Canaco Aguascalientes, Maricela Acosta Herrera, recomendó a quienes buscan emprender realizar estudios de mercado antes de invertir, con el objetivo de conocer el flujo de personas, el poder adquisitivo y los hábitos de consumo de la zona donde pretenden instalar su negocio.

La dirigente empresarial señaló que se han identificado espacios comerciales que no alcanzaron el éxito esperado y permanecen desocupados, aunque aclaró que el organismo no dispone de estadísticas sobre cierres de establecimientos o locales vacíos.

Consideró que una de las causas puede ser la falta de planeación, por lo que llamó a evaluar previamente el tránsito de personas, las necesidades de los consumidores, los productos o servicios con mayor demanda y la capacidad económica de los habitantes del área.

Acosta Herrera precisó que esta situación no ocurre de manera generalizada, ya que mientras algunas zonas presentan locales desocupados, otras plazas mantienen una actividad importante y continúan recibiendo nuevos establecimientos.

También explicó que la movilidad de la población modifica las dinámicas comerciales, pues los cambios de domicilio y de lugares habituales de consumo pueden alterar el flujo de clientes.

Por ello, insistió en que encontrar un local disponible no debe ser suficiente para decidir una inversión. La ubicación debe acompañarse de un análisis del mercado que permita identificar si existe demanda suficiente para sostener el negocio.