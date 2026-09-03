Alejandro “N”, administrador único y representante legal de una empresa, fue vinculado a proceso por fraude, luego de ser señalado por una operación de más de 2.5 millones de pesos relacionada con la venta de mascarillas que presuntamente no cumplían con las características ofrecidas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA), el imputado habría pactado con la parte afectada la compraventa de mascarillas supuestamente correspondientes a la marca y especificaciones KN95.

Sin embargo, al concretarse la entrega, el producto presuntamente no reunía las condiciones, características y calidad acordadas. Por la operación, Alejandro “N” habría recibido $2 millones 509 mil 249.

Tras la denuncia, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y presentó ante un Juez de Control los datos de prueba recabados.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alejandro “N” por el delito de fraude y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El juez no impuso medidas cautelares, al considerar que el imputado ha comparecido a las audiencias para las que ha sido citado y que, hasta ahora, no existe un riesgo procesal que justifique su aplicación.