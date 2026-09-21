El Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo completó el pliego petitorio correspondiente a la negociación contractual de 2027, documento que será presentado este lunes ante la Secretaría de Salud y el Hospital Miguel Hidalgo, informó su secretario general, Francisco Javier Araiza Méndez.

Precisó que, para esta revisión contractual, la organización sindical pretende concentrar sus esfuerzos principalmente en dos aspectos: la clasificación de áreas consideradas de alto riesgo y la recodificación de plazas, a fin de que las funciones que desempeñan los trabajadores correspondan con el código y el salario que reciben.

Estableció que, en una primera etapa, se plantearán alrededor de 45 recodificaciones. Sin embargo, estas modificaciones tendrían un efecto sobre el escalafón y podrían generar más de 130 movimientos laborales.

Estimó que las recodificaciones permitirían beneficiar directamente a más de 120 trabajadores, mientras que, de manera indirecta, favorecerían al resto del personal, debido a que el movimiento de categorías abriría nuevas posibilidades de ascenso dentro del escalafón.

Entre los trabajadores que podrían verse beneficiados se encuentran principalmente integrantes del área de enfermería, además de químicos laboratoristas, trabajadores sociales, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, nutriólogos y médicos.

En materia de condiciones laborales, agregó que también se buscará revisar la clasificación de determinadas áreas del hospital para que los trabajadores que enfrentan condiciones de riesgo reciban el reconocimiento correspondiente.

Sostuvo que las demandas que serán incluidas en el pliego petitorio buscan atender condiciones laborales que, desde la perspectiva del sindicato, corresponden a derechos de los trabajadores y no a la solicitud de concesiones extraordinarias.