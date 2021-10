César Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para entrar a los Estados Unidos, los menores de 11 años quedarán exentos de comprobar que fueron vacunados contra el Covid-19, indicó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

«En el caso de menores de 12 a 18 años hemos conversado, falta que se tome una decisión, pero estamos previendo que queden exentos de este requisito, y, en caso de familias se requeriría que los padres cuenten con una prueba de vacunación», dijo.

En entrevista con REFORMA explicó que para la reapertura total de la frontera común, Estados Unidos planteó que reconocería sólo las vacunas aprobadas por sus órganos regulatorios, lo que habría dejado fuera al compuesto de AstraZeneca.

Sin embargo, por gestión de México, se acordó tomar como referencia los reconocimientos hechos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los cuáles México ha aplicado las vacunas de Pfizer, Moderna, Jansen, AstraZeneca y Sinovac.

Sobre las vacunas de Sputnik-V, de Rusia, y CanSino, de China, indicó que hasta el momento no son reconocidas, pero se continuará con las negociaciones hasta antes de la apertura de la frontera, que será en noviembre próximo.

«Lo vamos a seguir conversando, buscando una solución, es lo que acordamos», dijo.

De acuerdo con Velasco, lo que la Cancillería ha acordado con las autoridades estadounidenses es que para comprobar el esquema de vacunación se pueda mostrar el mismo documento que se obtiene al recibir la inmunización, por lo que no sería necesario otro documento.

A los paisanos que visiten México en los próximos meses, Velasco les recomendó asegurarse que cuenten con las vacunas necesarias para evitar problemas a su regreso a Estados Unidos.

A partir de la reapertura terrestre de la frontera entre México y Estados Unidos, las mismas medidas de seguridad serán aplicadas a los viajeros que quieran llegar al país del norte por avión, a los cuales actualmente sólo se les pide una prueba PCR para comprobar que no han sido infectados con el SARS-CoV-2.

Velasco destacó que la reapertura de la frontera se logró después de muchos meses de trabajo y confió en que el impacto económico permita una reactivación de la economía.