Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosario Robles ofreció formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable de las omisiones que permitieron los desvíos por más de 5 mil millones de pesos a través de la Estafa Maestra a cambio de obtener una pena de prisión mínima y no ir a juicio.

Debido a que la FGR aceptó negociar la propuesta, el juez federal Ganther Alejandro Villar Cevallos, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, suspendió la audiencia intermedia que había iniciado ayer a las 10:00 horas.

En esas circunstancias, la FGR ya no presentó la acusación formal contra la ex titular de la Sedatu y la Sedesol y tampoco se expusieron los 341 datos de prueba que ofrecieron la defensa y los fiscales federales para un eventual juicio.

Villar Cevallos reprogramó la audiencia para el próximo 27 de febrero, pues la Fiscalía pidió tiempo para discutir la propuesta de buscar un procedimiento abreviado que debe ser autorizado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, o el Subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos.

Robles ya había anunciado desde noviembre que buscaría un criterio de oportunidad con la FGR, que implicaría colaborar con las investigaciones y proporcionar información de delitos más graves que los que le atribuyen a ella, así como delatar a terceros.

Lo que no había ofrecido era una salida anticipada al proceso, que consiste en admitir la plena responsabilidad de los delitos imputados a cambio de que la FGR solicite al juez la imposición de la pena mínima más un descuento adicional en el castigo.