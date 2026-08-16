Mario Abner Colina Agencia Reforma

CDMX.- El productor Jerry Bruckheimer confirmó que quiere contar con Johnny Depp en la sexta película de Piratas del Caribe.

Si todo marcha bien, Johnny Depp desempolvará el sombrero del capitán Jack Sparrow para la sexta película de la franquicia Piratas del Caribe.

“Estamos hablando con Johnny. Estamos trabajando en un guion y, con suerte, podremos lograrlo”, reveló el productor Jerry Bruckheimer al portal Deadline.

El actor estadounidense fue el emblema de la multimillonaria saga en sus primeras cinco películas, desde La maldición del Perla Negra (2003) hasta La venganza de Salazar (2017).

No obstante, en 2018 Disney decidió apartarlo de las películas debido a las acusaciones de violencia doméstica formuladas en su contra por su exesposa, Amber Heard.

Desde hace tiempo, la compañía desarrolla la que sería la sexta entrega de Piratas del Caribe y que, de acuerdo con el medio, tendría a Sparrow como personaje de reparto.

La nueva trama estaría centrada, en cambio, en un personaje interpretado por Margot Robbie.

Piratas del Caribe ha recaudado más de 4 mil 500 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.