Tras dos jornadas del Apertura 2023, las Centellas de Necaxa se mantienen como uno de los pocos equipos que no han logrado sumar unidades en lo que va de la temporada, al caer en sus dos primeros encuentros, con lo que el equipo continúa hundido en la mala racha que se viene arrastrando desde el semestre pasado.

Este domingo a las 17:00 horas Necaxa tendrá una buena oportunidad de darle vuelta a las cosas cuando visiten al Atlético de San Luis, otro equipo que no ha ganado y que tiene tan sólo un punto en sus dos encuentros jugados, un detalle que hace pensar será un juego parejo entre dos equipos que están lejos de ser protagonistas.

Las Centellas no han tenido un mal arranque en cuanto a funcionamiento, dejando algunos destellos del campo, mismos que no han sido del todo explotados con algunas fallas ofensivas del equipo y también con esas desatenciones en la parte baja que terminan costando goles y derrotas.

La buena noticia para Necaxa es que contará con tres jugadoras que no habían podido ser registradas hasta esta jornada. Danielle Fuentes que llegó para reforzar la delantera, Izabelle Hernández y Jeremy Myvett han sido dadas de alta por la página oficial de la Liga Mx Femenil y pueden ver sus primeros minutos de juego hoy por la tarde.

Será interesante ver qué movimientos hace Jorge Gómez en su once inicial con estas nuevas jugadoras disponibles. Lo más importante es que Necaxa mantenga un buen orden defensivo y aproveche cada una de las jugadas de peligro en el arco rival, si Centellas mejora el nivel de concentración en ambas áreas, una victoria puede llegar en tierras potosinas.