El proyecto de lograr que la región Centro-Bajío-Occidente sea la zona más competitiva de América Latina, como se pretendió al alcanzar la alianza, será replanteado, pues las condiciones han cambiado a raíz de la pandemia, expresó el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien comentó que los gobernantes de los cinco estados que son parte, se reunirán en un par de semanas más para tal efecto.

Resaltó que si bien Aguascalientes se ha mantenido más estable que otras partes del país, se necesitarán hacer cambios en planes; además, es menester señalar que la región Centro-Occidente no ha dejado de producir, “sí hemos tenido caída en el empleo y en el Producto Interno Bruto en otros conciertos de la macroeconomía, pero es normal por la parte de la recesión por el COVID, como se dio a nivel mundial”.

RETO COMPLEJO. En Aguascalientes se tiene un buen empuje en el ámbito industrial que ha ayudado en mucho a sostener la economía, pero se tendrá que continuar con el proyecto de la Alianza Centro-Bajío-Occidente y replantearla, pues el interés es proyectarla como una región de alta competitividad, “hay mucho por hacer para que sea la zona más competitiva de América Latina”.

En el ámbito de la actividad en el ámbito empresarial y laboral, estimó que ya se tiene un 70 u 80% de esto, a reserva de lo que ocurre en el sector industrial que enfrenta dificultades por la falta de implementos automotrices provenientes de China, que no permiten avanzar en la producción.

Orozco Sandoval externó que mención especial amerita el sector primario, pues el campo no ha dejado de crecer a nivel nacional y Aguascalientes no es la excepción.

MENOS TELA DE DÓNDE CORTAR. El mandatario advirtió que el Plan Económico del Estado será cambiante en este año para adaptarlo a las circunstancias económicas. Además, persiste el temor del recorte presupuestal que pudiera darse desde la Federación, aunado a la reducción de la recaudación del estado derivada también de la baja en la actividad económica. De ahí que entre los meses de julio y agosto podrían hacerse adecuaciones presupuestales.

