La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Sandra Pinzón, advirtió que nuestros derechos y necesidades no deben transgredir los de otras personas, ya que esto conduce a la injusticia, la desigualdad y la violencia. En este contexto, destacó la importancia urgente de practicar el respeto hacia los demás, considerando que las sociedades contemporáneas enfrentan una crisis de empatía. Ésta se manifiesta en las desigualdades que se han normalizado y en las constantes muestras de violencia, que son observadas cada vez con mayor indiferencia, así como en la polarización y la incapacidad de muchas personas para reconocer que sus derechos, sean legítimos o no, no están por encima de los de los demás.

Al presidir la ceremonia de honores a la Bandera en el campus oriente del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (BachUAA) y recordando una frase de Benito Juárez en alusión a la conmemoración de su natalicio este 21 de marzo, Pinzón exhortó a alumnos y maestros a fomentar un mejor ambiente familiar, una dinámica laboral más positiva y un espacio social más inclusivo y empático para todos. Subrayó la importancia de reflexionar diariamente sobre qué se puede hacer para mejorar nuestro entorno. Finalmente, hizo un llamado a adoptar una actitud de mayor servicio, solidaridad, humanismo y empatía.