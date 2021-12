El objetivo de que se trabaje mediante un Mando Coordinado en materia de seguridad pública y se sumen todas las presidencias municipales, es el cerrar filas y no dejar hueco alguno que permita la intromisión de la delincuencia organizada en la entidad, aseveró el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Por lo pronto, la autoridad estatal esta en espera que sea en el transcurso de la semana que inicia, que todos los alcaldes regresen los convenios del Mando Coordinado ya con las observaciones y aportaciones de ser necesario, con la idea de firmarlo pronto y se comience a trabajar con dicho esquema, dejando en claro la unidad entre las corporaciones.

El mandatario explicó que se debe reconocer la colaboración que se tiene del Gobierno Federal al tener la intervención cuando se les requiere, de la Guardia Nacional y del Ejército, y que, si bien no han sido asignados más elementos a esta entidad, el asunto es que, a pesar de los operativos especiales en Zacatecas, el “efecto cucaracha” no se ha reflejado en Aguascalientes.

COLABORACIÓN CON VECINOS. Ahora bien, subrayó que no se trata de arrinconar a Zacatecas con sus problemas de intervención de bancas delictivas organizadas. Antes bien, explicó, lo que se quiere es que haya más comunicación y en Aguascalientes la intervención de sus corporaciones, a fin de que los que están siendo combativos, no tengan la tentación de recorrerse hacia esta localidad.

Se debe dejar de manifiesto y que la ciudadanía comprenda, que la delincuencia organizada es obligación combatirla del Gobierno Federal con la participación de las corporaciones estatales.

El gobernador subrayó que se debe dejar de manifiesto que en Aguascalientes la atención oportuna y actuar de las corporaciones, han logrado mantener la tranquilidad. Sin embargo, dijo, se requiere de mayor coordinación con los policías de primer contacto como son los municipales, para que en conjunto y con más fuerza, sea enfrentado el delito común, como el robo.

“Tampoco le huyo, pero es tema de obligación federal. Nosotros estamos haciendo nuestra chamba. La bronca nos la dejan a nosotros, el efecto económico, educativo y social…”

Martín Orozco, Gobernador del Estado

