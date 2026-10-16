La doceava jornada del futbol mexicano comenzará este viernes en Aguascalientes con el partido entre Necaxa y Atlas, en donde los Rayos buscarán romper esa mala racha de 9 partidos consecutivos sin poder ganar en la Liga Mx.

El partido se jugará en el Estadio Victoria a partir de las 7:00 de la noche, siendo un duelo complicado para los Rayos, ya que los Zorros han tenido un buen torneo ocupando los lugares de liguilla, así que ellos vienen con hambre de quedarse con los 3 puntos en Aguascalientes.

En la jornada pasada el equipo de Necaxa estuvo a minutos de ganar su tercer partido en el torneo y el primero en los últimos 9 partidos, pues llegaron a tener una ventaja de 1-3 en campo del Pachuca. Sin embargo, los Rayos no pudieron mantener la cordura y dejaron ir la victoria al empatar 3-3.

De esta manera el Necaxa llega a esta cita siendo el penúltimo lugar de la tabla con solo 9 puntos, por lo que el margen para entrar a la liguilla es cada vez más chico, así que si quieren seguir teniendo opciones de clasificar deberán comenzar esta noche ante los rojinegros.

Por su parte, el Atlas llega a este encuentro como sexto lugar de la tabla con 18 puntos; en el arranque tuvieron buenos resultados, aunque en sus últimos 5 partidos solo suman una victoria y 3 empates, por lo que también tienen el deseo de quedarse con el triunfo esta jornada.

La última vez que Atlas visitó Aguascalientes ganó por la mínima en enero de este año, por lo que querrán tomar revancha los Rayos esta noche.