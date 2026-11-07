En actividad correspondiente a la jornada 16, los Rayos recibieron a la escuadra de Xolos en el Estadio Victoria, partido en el que la escuadra aguascalentense consiguió la victoria por 1-0.

Desde el arranque, el equipo de Aguascalientes asumió la iniciativa, ejerciendo una presión alta que dificultó la salida del conjunto fronterizo. La propuesta necaxista encontró recompensa al minuto 11, cuando Daniel Leyva aprovechó una jugada a balón parado para conectar un potente disparo y enviar el balón al fondo de las redes. Con la ventaja, los Rayos encontraron espacios para profundizar por los costados, utilizando la velocidad de sus jugadores para generar desbordes y aproximaciones sobre el arco visitante. Pese a la insistencia local, el marcador no presentó modificaciones antes del descanso.

Para la parte complementaria, ambas escuadras realizaron ajustes en busca de modificar el desarrollo del encuentro. Necaxa mantuvo una postura ofensiva y continuó generando aproximaciones, buscando ampliar la diferencia y asegurar el resultado. Por su parte, Xolos adelantó líneas e intentó encontrar espacios para igualar los cartones, aunque se encontró con una defensa necaxista que respondió con orden y logró contener los intentos visitantes. Durante los minutos finales, los Rayos mantuvieron el orden y defendieron la ventaja ante los esfuerzos del conjunto fronterizo. Finalmente, el silbatazo confirmó la victoria de Necaxa por 1-0 en el Estadio Victoria, resultado que permitió al equipo de Aguascalientes quedarse con los tres puntos ante su afición.