Este sábado en el estadio de León los Rayos de Necaxa se jugaron la vida en el Apertura 2021 buscando un triunfo que los clasificara al repechaje del torneo sin depender de otros resultados. Para esta prueba se contó con los regresos de Fabricio Formiliano y Fernando Meza que se habían perdido varios encuentros por lesión, además también de la vuelta de Malagón que se recuperó de un golpe en la cabeza. Más allá de ayudar los regresos de los defensores, se notó la falta de juego que tenían ambos jugadores y Necaxa fue un desastre defensivamente, lo cual fue bien aprovechado por León.

Una diagonal de Maxi Salas por izquierda fue la primera de peligro en el partido, Fernando González remató el centro con zurda, pero su remate se fue por las nubes. Eso fue lo único que hizo Necaxa en los primeros 45 minutos, a partir de ahí el partido fue dominado a placer por los esmeraldas. Al 21 se abrió la pizarra con un centro desde la derecha de Andrés Mosquera, Fernando Navarro se la dejó muerta en el área a Víctor Dávila que con una finta se quitó al “Oso” González para definir con potencia arriba de la portería logrando abrir la pizarra de campanita, cumpliendo la ley del ex recordando que el chileno llegó a México con Necaxa.

León siguió atacando y perdonó en varias ocasiones a Necaxa. Dávila tuvo un remate solo dentro del área de cabeza y minutos después Meneses con un intento de globeo que se fue por encima. Al 38 Meneses volvió a avisar con un gran disparo de fuera del área que buscaba el rincón, Malagón realizó un atajadón impresionante evitando la anotación de la Fiera. Al 41 Ángel Mena había anotado el segundo de la tarde, pero fue anulado por fuera de lugar terminando con una desastroza primera mitad de Necaxa.

En el complemento los Rayos tuvieron unos seis minutos buenos con algunos esbozos de peligro en el arco esmeralda, pero un error en la salida de Malagón dejó mal parado al sector defensivo de los Rayos, Mena aprovechó y metió centro potente que el arquero rayo no pudo sacar, la pelota le quedó a Dávila que barriéndose paró la pelota y después giró sobre su propio eje para a centímetros de la línea de gol marcar sin ningún problema. Este resultado dejaba a Necaxa en la cuerda floja de ser eliminados y Pablo Guede mandó varios cambios ofensivos, la más clara del partido llegó al 67 con un gran centro desde la izquierda del joven Heriberto Jurado, Rodrigo Aguirre remató con potencia y Cota mandó a tiro de esquina evitando la reacción de Necaxa.

El partido se definió con Necaxa totalmente partido, Omar Fernández aprovechó y desbordó por izquierda conectando centro que Dávila remató solo consiguiendo su hat trick y finiquitando la victoria de León. Quiroga estuvo a punto de terminar con su sequía de goles con un cabezazo que pasó apenas por fuera en el último minuto de juego. A pesar de la derrota y gracias a la caída de Pachuca, los Rayos todavía están en zona de repechaje al ubicarse en el lugar 12 de la tabla con 20 puntos, sin embargo, necesitan que San Luis pierda en su visita a Santos y Pumas no gane cuando se mida a Cruz Azul, sólo así Necaxa conseguiría mantenerse en la competencia en un panorama que luce más que complicado, pero no imposible. Momento de rezar y esperar para los Rayos que verán hoy con nervio los juegos que cierran la etapa regular del campeonato.