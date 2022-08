En un duelo de alto impacto, los Rayos de Necaxa y Rayados de Monterrey se enfrentarán este viernes a las 9:00 de la noche en el Estadio Victoria como parte de la fecha 8 del torneo apertura 2022 de la Liga MX.

El conjunto de Necaxa volverá a pisar la cancha del Estadio Victoria para recibir a uno de los mejores equipos de la presente campaña, ya que el cuadro de Rayados ocupa de momento el segundo lugar de la tabla y es uno de los tres equipos que ha ganado 5 partidos en el torneo.

No obstante, Necaxa no llega nada mal a este encuentro al ocupar el quinto lugar de la tabla general y sumar tres victorias en sus últimos tres encuentros, tomando en cuenta que dos de estas victorias fueron en Aguascalientes, así que poco a poco el equipo de Jimmy Lozano comienza a tener al Estadio Victoria como fortaleza.

El encuentro estaba programado en un principio a las 7:00 de la noche, pero debido a diversos temas se decidió cambiar a las 9:00 p.m., siendo un cambio minúsculo que no afectará en muchos sentidos la realización del encuentro.

Es preciso señalar que los Rayos tienen una cuenta pendiente con el equipo regiomontano, debido a que en la última visita de Rayados a Aguascalientes los de Nuevo León se llevaron una victoria de 0-4, siendo una de las peores derrotas de Necaxa en los últimos años.

Sin embargo, dejando de lado este partido, los antecedentes recientes entre ambos equipos lucen muy parejos, debido a que Necaxa suma una victoria y tres empates en los últimos cinco duelos ante la escuadra de Rayados.

En caso de que Necaxa logre la victoria esta noche en casa, los Rayos no superarían en puntos a Rayados, pero sí estarán tomando un lugar en la zona de liguilla antes de disputar el resto de los partidos de la fecha 8 en el futbol mexicano.