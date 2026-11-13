Los Rayitos del Necaxa concluyeron su participación en la Copa Promesas luego de empatar 1-1 ante Tapatío Soccer en el partido de vuelta de los dieciseisavos de final, disputado en las instalaciones de Casa Club. El resultado permitió al conjunto visitante avanzar a la siguiente ronda con un marcador global de 5-1.

El equipo de Aguascalientes inició el encuentro con la intención de reducir la desventaja acumulada en el partido de ida. Durante los primeros minutos, Necaxa tomó la iniciativa y consiguió adelantarse en el marcador por conducto de Leo Montoya, quien anotó el primer gol del encuentro.

Tras la anotación, los Rayitos mantuvieron la presión ofensiva e intentaron generar oportunidades para acortar la distancia en el marcador global. Sin embargo, Tapatío Soccer logró contener los ataques locales y encontró el empate antes de finalizar la primera mitad, con lo que restableció la ventaja de cuatro goles en la eliminatoria.

En la segunda parte, Necaxa continuó buscando espacios para generar ocasiones de gol, mientras que el conjunto visitante concentró sus esfuerzos en mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades de contragolpe.

A pesar de los intentos del equipo aguascalentense durante el complemento, ninguno de los dos conjuntos consiguió modificar el marcador. El encuentro terminó con un empate 1-1, resultado que confirmó la eliminación de Necaxa y la clasificación de Tapatío Soccer a la siguiente fase del torneo.

De esta manera, los Rayitos cerraron su participación en los dieciseisavos de final de la Copa Promesas, mientras que Tapatío Soccer continuará en la competencia.