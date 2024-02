En la jornada adelantada número nueve del Torneo Clausura 2024, los Rayos del Necaxa enfrentaron a las Chivas en el Estadio Victoria, que registró una de sus mejores asistencias en años recientes gracias al ferviente apoyo de la afición de Aguascalientes, y notablemente, de los seguidores de Guadalajara que llenaron las gradas.

Este encuentro representó un desafío crítico para el Necaxa, que venía de cinco empates consecutivos y necesitaba una victoria para permanecer en la zona de clasificación. A pesar del ritmo y la dinámica que Chivas ha mostrado desde la llegada de Fernando Gago, el equipo no logró crear oportunidades significativas contra el arquero Unsain en los minutos iniciales.

Necaxa fue el primero en amenazar la portería rival, con un contragolpe liderado por el argentino José Paradela, cuyo disparo fue rechazado por el guardameta Raúl Rangel. Dominando el balón desde entonces, al minuto 16, Diber Cambindo destacó por su fuerza al ganar dos balones divididos y enfrentarse al arco rival, aunque su remate no encontró el objetivo.

La persistencia del equipo local se vio recompensada al minuto 28, cuando Ricardo Monreal, tras una notable jugada individual, asistió a Cambindo, quien finalmente abrió el marcador. Chivas intentó reaccionar con disparos de Fernando Beltrán y varios centros que la defensa de Necaxa neutralizó sin dificultades.

Antes del intermedio, Necaxa tuvo otra oportunidad clara en un tiro de esquina que Alan Montes cabeceó a quemarropa, pero Rangel evitó el gol con una atajada decisiva. En la segunda mitad, Chivas aumentó la presión, pero solo logró una ocasión clara, un disparo de Roberto Alvarado que Unsain detuvo con el pie. Necaxa aprovechó los espacios para lanzar contragolpes peligrosos, aunque sin alterar el marcador final.

En los minutos finales, Brian Samudo estuvo cerca de marcar con un disparo de larga distancia, pero Rangel, con una intervención espectacular, mantuvo el marcador. A pesar de su esfuerzo, Chivas no pudo evitar la derrota por la mínima diferencia, consolidando una victoria crucial para Necaxa bajo la dirección de Fentanes.

Con este triunfo, Necaxa acumula 14 puntos y asciende en la tabla, superando a Chivas. Este resultado extiende su racha invicta a ocho partidos, un comienzo sorprendente para el equipo. Necaxa buscará mantener su forma positiva contra Pachuca en su próximo encuentro, mientras Chivas enfrenta una serie de compromisos exigentes, incluyendo el clásico contra Pumas, un partido contra Cruz Azul, y el inicio de los octavos de final de la Concachampions frente al América.