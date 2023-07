Previo al debut de Necaxa en el Apertura 2023 del próximo domingo ante Toluca, el defensor y capitán del equipo, Alexis Peña, compareció ante los medios de comunicación en Casa Club Necaxa para hablar del reto que enfrentará Necaxa este semestre. «Venimos preparándonos de buena manera, de menos a más. Hemos ido agarrando la idea de juego del nuevo entrenador. Todos los compañeros tienen hambre de revancha, no sólo por el centenario, siempre es importante ganar. Todos estamos en la misma idea, estamos enfocados en obtener los puntos de visita o local. Queremos estar en los primeros lugares», abrió diciendo.

«Desde que llegó el profe, te inyecta un plus, desde la actitud y el hambre. Si no aprendimos del torneo, nunca vamos a aprender. Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Todos estamos trabajando a muerte para conseguir cosas importantes. Los dos torneos vamos a muerte. Tenemos que construir una mente ganadora, en cualquier lugar, como sea y cuando sea. Siempre tenemos que buscar los campeonatos. Es para lo que estamos aquí», afirmó sobre la actualidad del plantel y las metas que se tienen para este nuevo semestre.

Sobre el joven Jesús Alcántar, que llega como refuerzo proveniente de Portugal, Peña aceptó verle grandes condiciones. «Lo veo muy enfocado, que lleve a cabo todo lo que aprendió allá y que aprenda de los compañeros. Creo que tiene una proyección muy grande pensando en el futuro».

«Siempre me he sentido bien, siempre entrego todo de mí. Me siento muy contento en Aguascalientes y siempre estoy listo para competir. Tuve opciones, pero creo que mi mente está en Necaxa. Estoy aquí con la afición y la gente, y no me quiero ir por cómo terminamos la temporada pasada», aseguró Peña sobre una posible salida y las razones para quedarse con los Rayos.

Al ser cuestionado sobre jugar con una línea de cinco defensores, Peña comentó que ha visto bien al equipo durante la pretemporada bajo ese esquema. «Creo que en los partidos amistosos se ha notado una solidez defensiva. Creo que en los amistosos a los rivales les costaba hacernos daño, no se veía que nos llegaran mucho». Por último, el defensa central de los Rayos no dudó en aceptar que tiene una revancha personal de dar mejores resultados este torneo y una vergüenza deportiva que defender para meter a Necaxa en los primeros lugares de la tabla general.