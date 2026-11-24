A un mes de la Navidad, la Plaza de la Patria comienza a transformar su imagen. Cuadrillas de trabajadores laboran a varios metros de altura en el ensamblaje de la estructura metálica que sostendrá el árbol navideño de este año. El montaje representa una de las primeras etapas de la decoración decembrina del Centro Histórico, donde el tradicional pino, una vez adornado con luces y ornamentos, será uno de los principales atractivos para las familias y escenario de las acostumbradas fotografías del recuerdo.